«Эвертон» готовит предложение «Ювентусу» по Демиралу

Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Даниэле Лонго в «Твиттере», в услугах футболиста заинтересован «Эвертон», который в ближайшее время сделает предложение «Ювентусу» в размере 25-30 миллионов евро.

23-летний турецкий защитник выступает за «Ювентус» с июля 2019 года, за это время он успел сыграть тридцать один матч за итальянский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт Демирала с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.