В АПЛ жарко: «Ливерпуль» может остаться без Лиги чемпионов

Сложно представить сценарий, при котором «Манчестер Сити» упустит чемпионство. Чтобы оформить титул АПЛ, команде Хосепа Гвардиолы достаточно выиграть два из пяти оставшихся матчей чемпионата. Интриги здесь нет, но это вовсе не означает, что интриг нет в других частях турнирной таблицы Премьер-лиги. Сетевое изданиеприсматривается к жаркой борьбе за путёвки в Лигу чемпионов от Англии.

Для начала обратимся к текущей турнирной таблице Премьер-лиги. Плотность около зоны Лиги чемпионов говорит о том, насколько увлекательной должна получиться гонка за билеты в сильнейший клубный турнир континента.

М Команда И В Н П РМ О 1 Манчестер Сити 33 24 5 4 69:24 77 2 Манчестер Юнайтед 33 19 10 4 64:35 67 3 Лестер 33 19 5 9 60:38 62 4 Челси 33 16 10 7 51:31 58 5 Вест Хэм 33 16 7 10 53:43 55 6 Ливерпуль 33 15 9 9 55:39 54 7 Тоттенхэм 33 15 8 10 56:38 53 8 Эвертон 32 15 7 10 44:40 52

«Манчестер Сити» уже обеспечил себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Второй билет практически в кармане у «Манчестер Юнайтед» - «красные дьяволы» за пять туров до финиша чемпионата опережают пятый «Вест Хэм» на двенадцать очков. А вот дальше уже интересно. На оставшиеся две путёвки всерьёз претендуют шесть команд – «Лестер», «Челси», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Чтобы иметь возможность порассуждать о шансах этих команд финишировать в четвёрке, давайте обратимся к их календарю. Для удобства представим календарь претендентов на места в Лиге чемпионов в форме таблицы.

Тур Лестер Челси Вест Хэм Ливерпуль Тоттенхэм Эвертон 34 Саутгемптон (г) Фулхэм (д) Бёрнли (г) МЮ (г) Шеффилд (д) Астон Вилла (д) 35 Ньюкасл (д) Ман Сити (г) Эвертон (д) Саутгемптон (д) Лидс (г) Вест Хэм (г) 36 МЮ (г) Арсенал (д) Брайтон (г) Вест Бромвич (г) Вулверхэмптон (д) Шеффилд (д) 37 Челси (г) Лестер (д) Вест Бромвич (г) Бёрнли (г) Астон Вилла (д) Вулверхэмптон (д) 38 Тоттенхэм (д) Астон Вилла (г) Саутгемптон (д) Кристал Пэлас (д) Лестер (г) Ман Сини (г) Астон Вилла (г)*

*- перенесённый матч первого круга.

Календарь говорит о том, что делать какие-то прогнозы не имеет смысла. Шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов имеет каждый из претендентов. Даже «Эвертон» Карло Анчелотти может рассчитывать на место в топ-4, хотя команде ещё предстоят гостевые матчи против «Вест Хэма» и «Манчестер Сити». Правда, с «горожанами» «ириски» сойдутся в последнем туре, когда у манкунианцев наверняка уже не будет никакой турнирной мотивации. Так почему бы «Эвертону» не помечтать о Лиге чемпионов, правда?

На третьем месте в Премьер-лиге в настоящий момент идёт «Лестер». У команды Брендана Роджерса есть семиочковый запас, то есть она может позволить себе проиграть дважды. Однако ощущения спокойствия у «лис» быть не может, ведь им предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэма» в трёх заключительных турах. В этом смысле для лестерцев определяющими могут стать два ближайших матча против «Саутгемптона» и «Ньюкасла». Если подопечные Роджерса обойдутся без очковых потерь, то шансы на билет в Лигу чемпионов существенно вырастут. Если же будут осечки, команда может поплыть морально и в итоге остаться ни с чем второй год кряду. В прошлом сезоне, как мы помним, «Лестер» шёл в зоне Лиги чемпионов с запасом, но после паузы, вызванной пандемией, команда Роджерса уже не смогла конкурировать.

На чистое четвёртое место после победы над «Вест Хэмом» вырвался «Челси». Под руководством Томаса Тухеля, принявшего команду в январе, «пенсионеры» смотрятся очень даже неплохо. Нынешний «Челси» не искромётен, но результаты есть, а это сейчас главное. Календарь у лондонцев на финише чемпионата непростой, но с «Арсеналом» и «Лестером» «пенсионеры» сыграют дома. Если «Челси» продолжит играть так, как в последнее время, то команда должна финишировать в топ-4 даже с учётом продолжения выступлений в Лиге чемпионов.

Если посмотреть на календарь «Вест Хэма», то команда Дэвида Мойеса тоже имеет основания мечтать о Лиге чемпионов. «Молотобойцы» больше не будут играть против грандов, а с «Эвертоном» они сыграют на своём поле. Вопрос в том, хватит ли у «Вест Хэма» класса, чтобы пройти финишный отрезок без осечек. Недавнее поражение от «Ньюкасла» наводит на мысль о том, что в Лигу чемпионов команде Мойеса всё-таки ещё рановато.

«Ливерпуль» двумя последними осечками существенно усложнил для себя задачу по попаданию в Лигу чемпионов. Команда Юргена Клоппа отстаёт от четвёртого места как раз на четыре потерянных в двух последних турах очка. Теперь даже все победы не гарантируют «красным» путёвки в сильнейший клубный турнир континента, а у них на носу поездка на «Олд Траффорд» в гости к «Манчестер Юнайтед». Если «Ливерпуль» проиграет, шансов выступить в Лиге чемпионов у команды станет ещё меньше. Впрочем, мерсисайдцы могут винить только самих себя.

«Тоттенхэму» для попадания в Лигу чемпионов нужно стараться выигрывать в каждом матче и надеяться на благоприятные результаты конкурентов. Календарь у лондонцев в сравнении с конкурентами более-менее приемлемый, однако блеклая игра команды наводит на мысль о том, что «шпор» в топ-4 не будет. Вряд ли Райан Мэйсон станет волшебником. А вдруг?