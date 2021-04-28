В АПЛ жарко: «Ливерпуль» может остаться без Лиги чемпионов

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28 Апреля 2021, 20:35,
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Для начала обратимся к текущей турнирной таблице Премьер-лиги. Плотность около зоны Лиги чемпионов говорит о том, насколько увлекательной должна получиться гонка за билеты в сильнейший клубный турнир континента.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|24
|5
|4
|69:24
|77
|2
|Манчестер Юнайтед
|33
|19
|10
|4
|64:35
|67
|3
|Лестер
|33
|19
|5
|9
|60:38
|62
|4
|Челси
|33
|16
|10
|7
|51:31
|58
|5
|Вест Хэм
|33
|16
|7
|10
|53:43
|55
|6
|Ливерпуль
|33
|15
|9
|9
|55:39
|54
|7
|Тоттенхэм
|33
|15
|8
|10
|56:38
|53
|8
|Эвертон
|32
|15
|7
|10
|44:40
|52
«Манчестер Сити» уже обеспечил себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Второй билет практически в кармане у «Манчестер Юнайтед» - «красные дьяволы» за пять туров до финиша чемпионата опережают пятый «Вест Хэм» на двенадцать очков. А вот дальше уже интересно. На оставшиеся две путёвки всерьёз претендуют шесть команд – «Лестер», «Челси», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Эвертон».
Чтобы иметь возможность порассуждать о шансах этих команд финишировать в четвёрке, давайте обратимся к их календарю. Для удобства представим календарь претендентов на места в Лиге чемпионов в форме таблицы.
|Тур
|Лестер
|Челси
|Вест Хэм
|Ливерпуль
|Тоттенхэм
|Эвертон
|34
|Саутгемптон (г)
|Фулхэм (д)
|Бёрнли (г)
|МЮ (г)
|Шеффилд (д)
|Астон Вилла (д)
|35
|Ньюкасл (д)
|Ман Сити (г)
|Эвертон (д)
|Саутгемптон (д)
|Лидс (г)
|Вест Хэм (г)
|36
|МЮ (г)
|Арсенал (д)
|Брайтон (г)
|Вест Бромвич (г)
|Вулверхэмптон (д)
|Шеффилд (д)
|37
|Челси (г)
|Лестер (д)
|Вест Бромвич (г)
|Бёрнли (г)
|Астон Вилла (д)
|Вулверхэмптон (д)
|38
|Тоттенхэм (д)
|Астон Вилла (г)
|Саутгемптон (д)
|Кристал Пэлас (д)
|Лестер (г)
|Ман Сини (г)
|Астон Вилла (г)*
*- перенесённый матч первого круга.
Календарь говорит о том, что делать какие-то прогнозы не имеет смысла. Шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов имеет каждый из претендентов. Даже «Эвертон» Карло Анчелотти может рассчитывать на место в топ-4, хотя команде ещё предстоят гостевые матчи против «Вест Хэма» и «Манчестер Сити». Правда, с «горожанами» «ириски» сойдутся в последнем туре, когда у манкунианцев наверняка уже не будет никакой турнирной мотивации. Так почему бы «Эвертону» не помечтать о Лиге чемпионов, правда?Embed from Getty Images
На третьем месте в Премьер-лиге в настоящий момент идёт «Лестер». У команды Брендана Роджерса есть семиочковый запас, то есть она может позволить себе проиграть дважды. Однако ощущения спокойствия у «лис» быть не может, ведь им предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэма» в трёх заключительных турах. В этом смысле для лестерцев определяющими могут стать два ближайших матча против «Саутгемптона» и «Ньюкасла». Если подопечные Роджерса обойдутся без очковых потерь, то шансы на билет в Лигу чемпионов существенно вырастут. Если же будут осечки, команда может поплыть морально и в итоге остаться ни с чем второй год кряду. В прошлом сезоне, как мы помним, «Лестер» шёл в зоне Лиги чемпионов с запасом, но после паузы, вызванной пандемией, команда Роджерса уже не смогла конкурировать.
На чистое четвёртое место после победы над «Вест Хэмом» вырвался «Челси». Под руководством Томаса Тухеля, принявшего команду в январе, «пенсионеры» смотрятся очень даже неплохо. Нынешний «Челси» не искромётен, но результаты есть, а это сейчас главное. Календарь у лондонцев на финише чемпионата непростой, но с «Арсеналом» и «Лестером» «пенсионеры» сыграют дома. Если «Челси» продолжит играть так, как в последнее время, то команда должна финишировать в топ-4 даже с учётом продолжения выступлений в Лиге чемпионов.Embed from Getty Images
Если посмотреть на календарь «Вест Хэма», то команда Дэвида Мойеса тоже имеет основания мечтать о Лиге чемпионов. «Молотобойцы» больше не будут играть против грандов, а с «Эвертоном» они сыграют на своём поле. Вопрос в том, хватит ли у «Вест Хэма» класса, чтобы пройти финишный отрезок без осечек. Недавнее поражение от «Ньюкасла» наводит на мысль о том, что в Лигу чемпионов команде Мойеса всё-таки ещё рановато.
«Ливерпуль» двумя последними осечками существенно усложнил для себя задачу по попаданию в Лигу чемпионов. Команда Юргена Клоппа отстаёт от четвёртого места как раз на четыре потерянных в двух последних турах очка. Теперь даже все победы не гарантируют «красным» путёвки в сильнейший клубный турнир континента, а у них на носу поездка на «Олд Траффорд» в гости к «Манчестер Юнайтед». Если «Ливерпуль» проиграет, шансов выступить в Лиге чемпионов у команды станет ещё меньше. Впрочем, мерсисайдцы могут винить только самих себя.Embed from Getty Images
«Тоттенхэму» для попадания в Лигу чемпионов нужно стараться выигрывать в каждом матче и надеяться на благоприятные результаты конкурентов. Календарь у лондонцев в сравнении с конкурентами более-менее приемлемый, однако блеклая игра команды наводит на мысль о том, что «шпор» в топ-4 не будет. Вряд ли Райан Мэйсон станет волшебником. А вдруг?
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм, Эвертон, Вест Хэм, Лестер
Лейчестер заслужил, дальше пофиг )