​Томори встретился с директорами «Милана»

«Милан» рассчитывает сохранить в своих рядах защитника Фикайо Томори, права на которого принадлежат «Челси». Как сообщает Sky Sport Italia, в среду вечером футболист был замечен на встрече с директорами клуба в лице Паоло Мальдини и Рики Массары.

Вероятно, они обсуждали будущее Томори. «Милан» имеет право выкупить футболиста у «Челси» за 28 миллионов евро, но клуб пытается добиться скидки, учитывая тот факт, что в лондонском клубе Фикайо рискует не получать игровое время регулярно.

23-летний Фикайо Томори провёл двенадцать матчей в текущем чемпионате Италии. Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро.