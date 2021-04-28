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​Томори встретился с директорами «Милана»

28 Апреля 2021, 20:34,

«Милан» рассчитывает сохранить в своих рядах защитника Фикайо Томори, права на которого принадлежат «Челси». Как сообщает Sky Sport Italia, в среду вечером футболист был замечен на встрече с директорами клуба в лице Паоло Мальдини и Рики Массары.

Вероятно, они обсуждали будущее Томори. «Милан» имеет право выкупить футболиста у «Челси» за 28 миллионов евро, но клуб пытается добиться скидки, учитывая тот факт, что в лондонском клубе Фикайо рискует не получать игровое время регулярно.

23-летний Фикайо Томори провёл двенадцать матчей в текущем чемпионате Италии. Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Фикайо Томори
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