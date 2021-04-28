Директор «Манчестер Сити» извинился за Суперлигу

Во время воскресного финала Кубка английской лиги генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано принёс извинения ведущим фигурам английского футбола за участие клуба в проекте под названием «Суперлига Европы».

Как сообщает Independent, Сориано пообщался с представителями Футбольной ассоциации, Премьер-лиги и Английской лиги, извинившись за действия клуба. Жест руководителя «Манчестер Сити» был хорошо принят.

Напомним, «Манчестер Сити» в начале прошлой недели стал одним из основателей Суперлиги, но быстро вышел из проекта, как и другие топовые клубы Англии.