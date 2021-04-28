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Директор «Манчестер Сити» извинился за Суперлигу

28 Апреля 2021, 17:40,

Во время воскресного финала Кубка английской лиги генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано принёс извинения ведущим фигурам английского футбола за участие клуба в проекте под названием «Суперлига Европы».

Как сообщает Independent, Сориано пообщался с представителями Футбольной ассоциации, Премьер-лиги и Английской лиги, извинившись за действия клуба. Жест руководителя «Манчестер Сити» был хорошо принят.

Напомним, «Манчестер Сити» в начале прошлой недели стал одним из основателей Суперлиги, но быстро вышел из проекта, как и другие топовые клубы Англии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Ферран Сориано
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Комментарии (1)
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0
Allegro
28 Апреля 2021, 18:20

Нда. Уже извиняться начали, прогибаться. Крепко им там хвост прижали, по всей видимости, Бориска и компания.

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