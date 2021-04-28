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Кейн хочет выигрывать трофеи

28 Апреля 2021, 16:48,

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил приз лучшему игроку года в Премьер-лиге на церемонии London Football Awards. После этого футболист заявил, что он бы хотел завоёвывать не только индивидуальные, но и командные награды.

«Индивидуальные награды – это здорово, это фантастика. Но сейчас моя цель как игрока заключается в том, чтобы выигрывать командные трофеи. Я хочу завоёвывать самые большие титулы, которые только может завоёвывать команда, но пока что мы этого не делаем.

Так что это горько-сладкая ситуация. Я бы предпочёл выигрывать не только такую награду, как сегодня, но и командные трофеи», - цитирует Кейна Goal.com.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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