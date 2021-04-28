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​Дом Эда Вудворда подвергся нападению фанатов

28 Апреля 2021, 16:43,

В прошлый четверг дом исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда подвергся нападению недовольных фанатов. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, в момент нападения в доме никого не было. Люди в масках нанесли определённый ущерб, повредив ворота дома.

Инцидент произошёл в тот же день, когда фанаты «Манчестер Юнайтед» устраивали протест около клубной базы. С тех пор клуб усилил охрану объекта.

Напомним, что на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что в конце 2021 календарного года Эд Вудворд оставит свою должность.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эд Вудворд
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