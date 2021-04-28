​Дом Эда Вудворда подвергся нападению фанатов

В прошлый четверг дом исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда подвергся нападению недовольных фанатов. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, в момент нападения в доме никого не было. Люди в масках нанесли определённый ущерб, повредив ворота дома.

Инцидент произошёл в тот же день, когда фанаты «Манчестер Юнайтед» устраивали протест около клубной базы. С тех пор клуб усилил охрану объекта.

Напомним, что на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что в конце 2021 календарного года Эд Вудворд оставит свою должность.