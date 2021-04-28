Фергюсон рассказал о сорвавшемся трансфере Тотти в «МЮ»

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28 Апреля 2021, 13:55,
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Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о несостоявшемся переходе итальянского нападающего Франческо Тотти в стан «красных дьяволов».
«Мне очень нравился этот футболист. Мы хотели подписать Франческо, но когда заявили об интересе к нему, то сразу же поняли, что Тотти не собирается покидать «Рому». Он очень привязан к римскому клубу. В итоге Франческо провел всю карьеру в «Роме», - приводит слова Фергюсона La Gazzetta dello Sport.
Тотти защищал цвета римского коллектива с 1992-го по 2017-й год. Форвард принял участие в 786 поединках и отметился 307 забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, Франческо Тотти
а сколько ассистов отдал, какие парашюты клал просто конфетка, не игрок а чудо какое-то!!!...