Фергюсон рассказал о сорвавшемся трансфере Тотти в «МЮ»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о несостоявшемся переходе итальянского нападающего Франческо Тотти в стан «красных дьяволов».

«Мне очень нравился этот футболист. Мы хотели подписать Франческо, но когда заявили об интересе к нему, то сразу же поняли, что Тотти не собирается покидать «Рому». Он очень привязан к римскому клубу. В итоге Франческо провел всю карьеру в «Роме», - приводит слова Фергюсона La Gazzetta dello Sport.

Тотти защищал цвета римского коллектива с 1992-го по 2017-й год. Форвард принял участие в 786 поединках и отметился 307 забитыми мячами.