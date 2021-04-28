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«Боруссия» назвала «Арсеналу» стоимость Брандта

28 Апреля 2021, 12:32,

Хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт является приоритетной трансферной целью лондонского «Арсенала». Об этом рапортует портал Goal.com.

Согласно данным источника, руководство «канониров» предпримет попытку заполучить 24-летнего исполнителя в летнее трансферное окно. Боссы дортмундского клуба готовы расстаться с Брандтом за 23 миллиона евро.

Юлиан является игроком «Боруссии» с лета 2019-го года. Его действующее трудовое соглашение со «шмелями» рассчитано до середины 2024-го года.

В текущем сезоне Бундеслиги хавбек провел 28 поединков, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Боруссия Дортмунд, Юлиан Брандт
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