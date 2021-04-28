Кронке ответил на вопрос о продаже «Арсенала»

Владелец лондонского «Арсенала» Стэн Кронке отреагировал на слухи о возможной продаже акций клуба.

«Я наслышан о сообщениях в прессе о возможной продаже клуба. Хочу сказать, что остаюсь приверженным «Арсеналу» и не собираюсь продавать акции. Конкретных предложений я не получал. Если даже они поступят, я не стану их рассматривать», - приводит слова Кронке издание Mirror.

Ранее СМИ сообщали, что гендиректор компании Spotify Даниэль Эк хочет купить «Арсенал».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «канониры» набрали 46 баллов и занимают лишь десятое место в турнирной таблице.