Кронке ответил на вопрос о продаже «Арсенала»

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28 Апреля 2021, 10:56,
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Владелец лондонского «Арсенала» Стэн Кронке отреагировал на слухи о возможной продаже акций клуба.
«Я наслышан о сообщениях в прессе о возможной продаже клуба. Хочу сказать, что остаюсь приверженным «Арсеналу» и не собираюсь продавать акции. Конкретных предложений я не получал. Если даже они поступят, я не стану их рассматривать», - приводит слова Кронке издание Mirror.
Ранее СМИ сообщали, что гендиректор компании Spotify Даниэль Эк хочет купить «Арсенал».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «канониры» набрали 46 баллов и занимают лишь десятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Стэн Кронке