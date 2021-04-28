Английский клуб хочет подписать Торгана Азара

Бельгийский хавбек Торган Азар, выступающий сейчас в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии.

Как сообщает портал Transfermarketweb, 28-летний полузащитник находится в сфере интересов «Лестера». Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро. Действующий трудовой договор Торгана со «шмелями» рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Азар принял участие в 14 встречах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.