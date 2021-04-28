Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Коутиньо может стать игроком «Эвертона»

28 Апреля 2021, 10:21,

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует Football365.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 28-летнего футболиста проявляет руководство «Эвертона». Мерсисайдцы готовы выделить на трансфер Филиппе порядка 40 миллионов евро.

Напомним, что Коутиньо перебрался в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018-го года. Его трудовой договор с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023-го года.

В текущем сезоне Примеры бразилец сыграл 12 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Филиппе Коутиньо
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