Коутиньо может стать игроком «Эвертона»

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует Football365.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 28-летнего футболиста проявляет руководство «Эвертона». Мерсисайдцы готовы выделить на трансфер Филиппе порядка 40 миллионов евро.

Напомним, что Коутиньо перебрался в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018-го года. Его трудовой договор с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023-го года.

В текущем сезоне Примеры бразилец сыграл 12 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.