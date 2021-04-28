Марез ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез ответил на вопрос относительно своего будущего в английском топ-клубе.

«Если честно, я пока не думал об этом. Меня все устраивает в «Манчестер Сити». Мне нравятся клуб, его болельщики и весь город. Сейчас все мои мысли о выступлении за команду. Мы хотим только побеждать. Посмотрим, что будет в будущем», - цитирует алжирского футболиста портала Goal.com.

30-летний вингер защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2018-го года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Марез сыграл 25 матчей, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.