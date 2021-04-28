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Мата получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

28 Апреля 2021, 08:33,

Испанский вингер Хуан Мата, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», может сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом рапортует The Telegraph.

Согласно информации источника, 33-летний футболист имеет вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Один из аравийских клубов предлагает полузащитнику трудовое соглашение с окладом в размере 15 миллионов евро за сезон. Испанец пока не дал окончательного ответа.

Действующий контракт Маты с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хуан провел семь поединков, записав на свой счет две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хуан Мата
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