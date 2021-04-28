Мата получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Испанский вингер Хуан Мата, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», может сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом рапортует The Telegraph.

Согласно информации источника, 33-летний футболист имеет вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Один из аравийских клубов предлагает полузащитнику трудовое соглашение с окладом в размере 15 миллионов евро за сезон. Испанец пока не дал окончательного ответа.

Действующий контракт Маты с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хуан провел семь поединков, записав на свой счет две результативные передачи.