Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Эдегор вернётся в «Реал»

27 Апреля 2021, 22:18,

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор вернётся в «Реал» по окончании сезона.

Как сообщает Diario AS, видеть норвежца в клубе хочет лично главный тренер Зинедин Зидан, который рассчитывает на Эдегора как на игрока стартового состава.

22-летний Мартин сыграл десять матчей в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги и отметился одним забитым голом. Арендное соглашение между «Арсеналом» и «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Напомним, что Эдегор перешёл в стан «сливочных» в январе 2015 года, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость Мартина оценивается в сорок миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Мартин Эдегор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола