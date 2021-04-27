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27 Апреля 2021, 22:18,
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор вернётся в «Реал» по окончании сезона.
Как сообщает Diario AS, видеть норвежца в клубе хочет лично главный тренер Зинедин Зидан, который рассчитывает на Эдегора как на игрока стартового состава.
22-летний Мартин сыграл десять матчей в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги и отметился одним забитым голом. Арендное соглашение между «Арсеналом» и «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года.
Напомним, что Эдегор перешёл в стан «сливочных» в январе 2015 года, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость Мартина оценивается в сорок миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Мартин Эдегор