Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор вернётся в «Реал» по окончании сезона.

Как сообщает Diario AS, видеть норвежца в клубе хочет лично главный тренер Зинедин Зидан, который рассчитывает на Эдегора как на игрока стартового состава.

22-летний Мартин сыграл десять матчей в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги и отметился одним забитым голом. Арендное соглашение между «Арсеналом» и «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Напомним, что Эдегор перешёл в стан «сливочных» в январе 2015 года, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость Мартина оценивается в сорок миллионов евро.