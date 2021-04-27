Саа считает, что «Манчестер Юнайтед» должен приобрести Кейна

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что «манкунианцам» стоит приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Игроки уровня Кейна заслуживают трофеев. У Гарри должны быть фотографии с кубками, которые будут олицетворять его достижения.

Кейну стоит перейти в клуб, который способен бороться за трофеи, думаю, что «Манчестер Юнайтед» здорово подошёл бы ему. Сейчас Гарри всего 27 лет, у него есть ещё минимум пять сезонов, которые он может провести на топ-уровне. Думаю, что союз «Манчестер Юнайтед» и Кейна мог бы стать идеальным, есть вопросы лишь по сумме трансфера», - цитирует Саа Manchester Evening News.