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Саа считает, что «Манчестер Юнайтед» должен приобрести Кейна

27 Апреля 2021, 21:58,

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что «манкунианцам» стоит приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Игроки уровня Кейна заслуживают трофеев. У Гарри должны быть фотографии с кубками, которые будут олицетворять его достижения.

Кейну стоит перейти в клуб, который способен бороться за трофеи, думаю, что «Манчестер Юнайтед» здорово подошёл бы ему. Сейчас Гарри всего 27 лет, у него есть ещё минимум пять сезонов, которые он может провести на топ-уровне. Думаю, что союз «Манчестер Юнайтед» и Кейна мог бы стать идеальным, есть вопросы лишь по сумме трансфера», - цитирует Саа Manchester Evening News.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Кейн, Луи Саа
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