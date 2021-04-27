Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Роджерсу не интересна работа в «Тоттенхэме»

27 Апреля 2021, 19:21,

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс не заинтересован в работе с «Тоттенхэмом». Как сообщает Sky Sports, североирландский специалист полностью сосредоточен на работе в «Лестере» и не будет вести переговоры с лондонским клубом.

Как известно, в прессе появлялась информация о том, что «Тоттенхэм» видит в Роджерсе основного кандидата на должность главного тренера команды. Ранее лондонский клуб уволил Жозе Моуринью.

«Лестер» занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата и имеет неплохие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. В Премьер-лиге осталось провести пять туров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Лестер, Брендан Роджерс
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