​Роджерсу не интересна работа в «Тоттенхэме»

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс не заинтересован в работе с «Тоттенхэмом». Как сообщает Sky Sports, североирландский специалист полностью сосредоточен на работе в «Лестере» и не будет вести переговоры с лондонским клубом.

Как известно, в прессе появлялась информация о том, что «Тоттенхэм» видит в Роджерсе основного кандидата на должность главного тренера команды. Ранее лондонский клуб уволил Жозе Моуринью.

«Лестер» занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата и имеет неплохие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. В Премьер-лиге осталось провести пять туров.