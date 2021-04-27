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​Гюндоган рассказал о ссоре с Клоппом

27 Апреля 2021, 14:57,

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вспомнил о ссоре с Юргеном Клоппом во времена совместной работы в «Боруссии».

По словам Гюндогана, поводом для ссоры стали разногласия по поводу состояния его здоровья. Врачи рекомендовали футболисту не тренироваться из-за боли в подколенном сухожилии. Сам Илкай же настаивал, что готов работать, поскольку наступал решающий отрезок сезона.

«Я очень сильно разозлил Клоппа. Он был недоволен, а я пытался найти выход, хотя понимал, что неправ. Юрген говорил, что мы не можем рисковать, а я повторял, что готов тренироваться. А потом… Знаете этот его взгляд, когда он скрипит зубами? Вот так он на меня посмотрел и крикнул: «Делай, что хочешь!». После этого он хлопнул дверью», - слова Гюндогана приводятся на The Players Tribune.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Юрген Клопп, Илкай Гюндоган
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