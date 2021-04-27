Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Ливерпуль» отчитался о больших убытках

27 Апреля 2021, 14:24,

«Ливерпуль» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о подаче клубом отчётности за финансовый год, который завершился 31 мая 2020 года.

На фоне приостановки сезона 2019/2020 из-за пандемии коронавируса доходы «Ливерпуля» существенно снизились. Как следствие, мерсисайдцы завершили финансовый год с убытком в 46 миллионов фунтов стерлингов (52,98 миллиона евро). Сумма указана без учёта налогов.

На текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На выходных команда Юргена Клоппа проведёт гостевой поединок против «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
Абрамович отказался от Суперлиги Европы по указанию Кремля
Абрамович отказался от Суперлиги Европы по указанию Кремля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола