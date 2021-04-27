​«Ливерпуль» отчитался о больших убытках

«Ливерпуль» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о подаче клубом отчётности за финансовый год, который завершился 31 мая 2020 года.

На фоне приостановки сезона 2019/2020 из-за пандемии коронавируса доходы «Ливерпуля» существенно снизились. Как следствие, мерсисайдцы завершили финансовый год с убытком в 46 миллионов фунтов стерлингов (52,98 миллиона евро). Сумма указана без учёта налогов.

На текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На выходных команда Юргена Клоппа проведёт гостевой поединок против «Манчестер Юнайтед».