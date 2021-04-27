Ван Бастен советует Зиешу покинуть «Челси»

Легендарный голландский форвард Марко ван Бастен посоветовал полузащитнику Хакиму Зиешу покинуть лондонский «Челси».

«Хаким сидит на скамейке запасных. Когда его выпускают на поле, он играет на позиции нападающего. Конечно, Зиеш может играть на острие атаки, но это не его амплуа. Схема Томаса Тухеля не подходит под этого игрока. На его месте я бы сменил команду», - приводит слова ван Бастена Mirror.

Марокканский футболист перешел в стан «пенсионеров» летом 2020-го года. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2025-го года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Хаким провел 19 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.