Виейра и Лэмпард претендуют на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Руководство «Кристал Пэлас» планирует сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона, об этом информирует журналист Николо Скира.

Инсайдер рапортует, что нынешний наставник команды Рой Ходжсон покинет клуб по истечении срока трудового соглашения. Сменить 73-летнего специалиста у руля «Кристал Пэлас» могут сменить Патрик Виейра или Фрэнк Лэмпард.

После 32-х туров английской Премьер-лиги «орлы» набрали 38 баллов и находятся на 13-й строчке в турнирной таблице. Следующий поединок «Кристал Пэлас» проведет на своем поле против «Манчестер Сити». Встреча состоится в субботу, первого мая.