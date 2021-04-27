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Шакири решил покинуть «Ливерпуль»

27 Апреля 2021, 10:52,

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири задумался об уходе из «Ливерпуля» из-за недостатка игровой практики, об этом информирует Insider Football.

Согласно данным источника, 29-летний футболист готов сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Трудовое соглашение Джердана с мерсисайдским грандом рассчитан до середины 2023-го года.

В составе «Ливерпуля» Шакири выступает с 2018-го года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провел 13 поединков, записав на свой счет две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джердан Шакири
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