Шакири решил покинуть «Ливерпуль»

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27 Апреля 2021, 10:52,
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Швейцарский полузащитник Джердан Шакири задумался об уходе из «Ливерпуля» из-за недостатка игровой практики, об этом информирует Insider Football.
Согласно данным источника, 29-летний футболист готов сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Трудовое соглашение Джердана с мерсисайдским грандом рассчитан до середины 2023-го года.
В составе «Ливерпуля» Шакири выступает с 2018-го года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провел 13 поединков, записав на свой счет две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Джердан Шакири