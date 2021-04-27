Шакири решил покинуть «Ливерпуль»

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири задумался об уходе из «Ливерпуля» из-за недостатка игровой практики, об этом информирует Insider Football.

Согласно данным источника, 29-летний футболист готов сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Трудовое соглашение Джердана с мерсисайдским грандом рассчитан до середины 2023-го года.

В составе «Ливерпуля» Шакири выступает с 2018-го года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провел 13 поединков, записав на свой счет две результативные передачи.