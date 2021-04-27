«Арсенал» решил продать шесть игроков

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27 Апреля 2021, 10:10,
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Лондонский «Арсенал» планирует устроить распродажу игроков в летнее трансферное окно, об этом рапортует Football London.
Согласно информации источника, руководство «канониров» решило расстаться с Эйнсли Мэйтлендом-Найлзом, Эдвардом Нкетиа, Лукасом Торрейрой и Маттео Гендузи. Кроме того, лондонцы рассматривают возможность продажи Эктора Бельерина и Александра Ляказетта.
После 33-х туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 46 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате лондонская команда проведет против «Ньюкасла» второго мая.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон