Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» решил продать шесть игроков

27 Апреля 2021, 10:10,

Лондонский «Арсенал» планирует устроить распродажу игроков в летнее трансферное окно, об этом рапортует Football London.

Согласно информации источника, руководство «канониров» решило расстаться с Эйнсли Мэйтлендом-Найлзом, Эдвардом Нкетиа, Лукасом Торрейрой и Маттео Гендузи. Кроме того, лондонцы рассматривают возможность продажи Эктора Бельерина и Александра Ляказетта.

После 33-х туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 46 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате лондонская команда проведет против «Ньюкасла» второго мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон
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