Робертсон: «Ливерпуль» создан для ЛЧ, невыход туда - катастрофа»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Наш клуб создан для Лиги чемпионов. В текущем сезоне мы вылетели в четвертьфинале и очень огорчены результатом. За последние четыре розыгрыша турнира мы дважды выходили в финал, в минувшем сезоне легко выиграли Премьер-лигу. Если мы не попадем в ЛЧ, это станет огромным ударом», - передает слова футболиста Daily Mail.

После 33-х туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 54 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание от четвертой строчки составляет четыре очка.