Робертсон: «Ливерпуль» создан для ЛЧ, невыход туда - катастрофа»

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27 Апреля 2021, 08:41,
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.
«Наш клуб создан для Лиги чемпионов. В текущем сезоне мы вылетели в четвертьфинале и очень огорчены результатом. За последние четыре розыгрыша турнира мы дважды выходили в финал, в минувшем сезоне легко выиграли Премьер-лигу. Если мы не попадем в ЛЧ, это станет огромным ударом», - передает слова футболиста Daily Mail.
После 33-х туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 54 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание от четвертой строчки составляет четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
Старый добрый Ливерпуль десятилетней давности...
Провал сродни провалу Симеоне в чемпионате. И то тот ещё на лидирующих позициях и может вернуть всё. Ливерпуль же уже не выполнил задачи на сезон. Попадание в ЛЧ - лишь слабое утешение для команды такого уровня. А по поводу заслуженности не согласен, Ливерпуль в начале 2010-х вообще был без еврокубков и это считалось нормальным.