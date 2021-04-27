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Робертсон: «Ливерпуль» создан для ЛЧ, невыход туда - катастрофа»

27 Апреля 2021, 08:41,

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Наш клуб создан для Лиги чемпионов. В текущем сезоне мы вылетели в четвертьфинале и очень огорчены результатом. За последние четыре розыгрыша турнира мы дважды выходили в финал, в минувшем сезоне легко выиграли Премьер-лигу. Если мы не попадем в ЛЧ, это станет огромным ударом», - передает слова футболиста Daily Mail.

После 33-х туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 54 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. Отставание от четвертой строчки составляет четыре очка.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
27 Апреля 2021, 09:52

Старый добрый Ливерпуль десятилетней давности...

0
Super fanat
27 Апреля 2021, 09:00

Провал сродни провалу Симеоне в чемпионате. И то тот ещё на лидирующих позициях и может вернуть всё. Ливерпуль же уже не выполнил задачи на сезон. Попадание в ЛЧ - лишь слабое утешение для команды такого уровня. А по поводу заслуженности не согласен, Ливерпуль в начале 2010-х вообще был без еврокубков и это считалось нормальным.

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