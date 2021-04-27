Роджерс: «Очень важная победа»

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27 Апреля 2021, 00:56,
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Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс остался доволен результатом матча с «Кристал Пэлас» (2:1).
«Это очень важная победа для нас. Третья игра за девять дней, график напряженный.
Ребята сыграли выдающимся образом, сохранили спокойствие и контроль в сложной ситуации, забив два очень хороших гола.
Мы говорили нападающим, что они должны искать пространство между центральными и крайними защитниками – это сработало, отличный матч», - цитирует Роджерса BBC.
«Лестер» закрепился на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от «Манчестер Юнайтед», идущего вторым, составляет пять зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лестер, Брендан Роджерс