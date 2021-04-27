Роджерс: «Очень важная победа»

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс остался доволен результатом матча с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Это очень важная победа для нас. Третья игра за девять дней, график напряженный.

Ребята сыграли выдающимся образом, сохранили спокойствие и контроль в сложной ситуации, забив два очень хороших гола.

Мы говорили нападающим, что они должны искать пространство между центральными и крайними защитниками – это сработало, отличный матч», - цитирует Роджерса BBC.

«Лестер» закрепился на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от «Манчестер Юнайтед», идущего вторым, составляет пять зачетных баллов.