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Роджерс: «Очень важная победа»

27 Апреля 2021, 00:56,

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс остался доволен результатом матча с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Это очень важная победа для нас. Третья игра за девять дней, график напряженный.

Ребята сыграли выдающимся образом, сохранили спокойствие и контроль в сложной ситуации, забив два очень хороших гола.

Мы говорили нападающим, что они должны искать пространство между центральными и крайними защитниками – это сработало, отличный матч», - цитирует Роджерса BBC.

«Лестер» закрепился на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от «Манчестер Юнайтед», идущего вторым, составляет пять зачетных баллов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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