Ихеначо: «Я нахожусь в лучшей форме»

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27 Апреля 2021, 00:40,
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Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1).
«Это важнейшие три очка для нас. Я забил отличный гол, возможно, что нахожусь в лучшей форме за всю карьеру. Но я уверен, что мне есть в чем прибавлять, поэтому буду продолжать работать на максимум на тренировках.
Нам удалось переломить игру во втором тайме, мы заставили соперника страдать на поле и много владели мячом.
Борьба за Лигу чемпионов? Конечно, мы хотим попасть туда, но сейчас нам важно сосредотачиваться на каждой отдельной игре», - цитирует Ихеначо BBC.
«Лестер» расположился на третьем месте в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лестер, Келечи Ихеначо