Ихеначо: «Я нахожусь в лучшей форме»

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1).

«Это важнейшие три очка для нас. Я забил отличный гол, возможно, что нахожусь в лучшей форме за всю карьеру. Но я уверен, что мне есть в чем прибавлять, поэтому буду продолжать работать на максимум на тренировках.

Нам удалось переломить игру во втором тайме, мы заставили соперника страдать на поле и много владели мячом.

Борьба за Лигу чемпионов? Конечно, мы хотим попасть туда, но сейчас нам важно сосредотачиваться на каждой отдельной игре», - цитирует Ихеначо BBC.

«Лестер» расположился на третьем месте в АПЛ.