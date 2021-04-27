Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ихеначо: «Я нахожусь в лучшей форме»

27 Апреля 2021, 00:40,

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1).

«Это важнейшие три очка для нас. Я забил отличный гол, возможно, что нахожусь в лучшей форме за всю карьеру. Но я уверен, что мне есть в чем прибавлять, поэтому буду продолжать работать на максимум на тренировках.

Нам удалось переломить игру во втором тайме, мы заставили соперника страдать на поле и много владели мячом.

Борьба за Лигу чемпионов? Конечно, мы хотим попасть туда, но сейчас нам важно сосредотачиваться на каждой отдельной игре», - цитирует Ихеначо BBC.

«Лестер» расположился на третьем месте в АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Келечи Ихеначо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола