«Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

|
26 Апреля 2021, 23:54,
|
|
Матч 33-го тура АПЛ «Лестер» - «Кристал Пэлас» получился весьма событийным. Уже на 12-й минуте Уилфрид Заха оказался один перед воротами и пробил мимо голкипера в угол. «Лисы» гораздо чаще создавать опасность и были вознаграждены в самом начале второго тайма голом Тимоти Кастаня с близкой дистанции и шикарным результативным проходом Келечи Ихеначо с метким ударом.
Победа 2:1 позволяет «Лестеру» идти на третьем месте с отрывом в четыре очка от ближайшего конкурента, «Челси».
Протокол игры
|Лестер
|2:1
|Кристал Пэлас
|12' Заха Уилфрид (0:1)
|(1:1) Кастань Тимоти 50'
|(2:1) Ихеаначо Келечи 80'
Шмейхель Каспер • Фофана Уэсли • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар • Кастань Тимоти • Ндиди Уилфред • Тилеманс Юри • Томас Люк 70' ( Перес Айосе ( 70') • Мэддисон Джеймс 70' ( Олбрайтон Марк ( 70') • Варди Джейми • Ихеаначо Келечи
Запасные: Амарти Даниэль • Прат Деннис • Рикарду Перейра II • Чодури Хамза • Юндер Дженгиз • Менди Нампалис • Уорд Дэнни II
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Куйяте Шейку • Данн Скотт • Ван Анхольт Патрик • Эзе Эберечи • Миливоевич Лука 83' ( Маккарти Джеймс ( 83') • Ридевальд Жайро 18' 85' ( Шлупп Джеффри ( 85') • Айю Джордан 78' ( Таунсенд Андрос ( 78') • Бентеке Кристиан • Заха Уилфрид
Запасные: Бачуайи Миши • Митчелл Тайрик • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Клайн Натаниэль • Матета Жан-Филипп
26 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Кристал Пэлас