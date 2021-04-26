«Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

Матч 33-го тура АПЛ «Лестер» - «Кристал Пэлас» получился весьма событийным. Уже на 12-й минуте Уилфрид Заха оказался один перед воротами и пробил мимо голкипера в угол. «Лисы» гораздо чаще создавать опасность и были вознаграждены в самом начале второго тайма голом Тимоти Кастаня с близкой дистанции и шикарным результативным проходом Келечи Ихеначо с метким ударом.

Победа 2:1 позволяет «Лестеру» идти на третьем месте с отрывом в четыре очка от ближайшего конкурента, «Челси».