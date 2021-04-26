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«Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

26 Апреля 2021, 23:54,

Матч 33-го тура АПЛ «Лестер» - «Кристал Пэлас» получился весьма событийным. Уже на 12-й минуте Уилфрид Заха оказался один перед воротами и пробил мимо голкипера в угол. «Лисы» гораздо чаще создавать опасность и были вознаграждены в самом начале второго тайма голом Тимоти Кастаня с близкой дистанции и шикарным результативным проходом Келечи Ихеначо с метким ударом.

Победа 2:1 позволяет «Лестеру» идти на третьем месте с отрывом в четыре очка от ближайшего конкурента, «Челси».

Протокол игры  
Лестер 2:1 Кристал Пэлас
    12' Заха Уилфрид (0:1)
(1:1) Кастань Тимоти 50'    
(2:1) Ихеаначо Келечи 80'    
Шмейхель Каспер Фофана Уэсли Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар Кастань Тимоти Ндиди Уилфред Тилеманс Юри Томас Люк   70' (Перес Айосе (   70') Мэддисон Джеймс   70' (Олбрайтон Марк (   70') Варди Джейми Ихеаначо Келечи
Запасные: Амарти Даниэль Прат Деннис Рикарду Перейра II Чодури Хамза Юндер Дженгиз Менди Нампалис Уорд Дэнни II
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Куйяте Шейку Данн Скотт Ван Анхольт Патрик Эзе Эберечи Миливоевич Лука   83' (Маккарти Джеймс (   83') Ридевальд Жайро   18'   85' (Шлупп Джеффри (   85') Айю Джордан   78' (Таунсенд Андрос (   78') Бентеке Кристиан Заха Уилфрид
Запасные: Бачуайи Миши Митчелл Тайрик Батлэнд Джек Келли Мартин Клайн Натаниэль Матета Жан-Филипп
26 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Кристал Пэлас
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