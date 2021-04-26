Тен Хан может возглавить «Тоттенхэм»

Рулевой амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить «Тоттенхэм».

Как сообщил журналист Сами Мокбель в «Твиттере», пригласить Эрика в английский клуб хочет лично наставник «шпор» Даниэль Леви. Контракт тен Хага с «Аяксом» истекает в конце сезона, таким образом, «Тоттенхэму» не придется платить большие деньги голландскому клубу за разрыв контракта

Напомним, что совсем недавно с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен Жозе Моуринью, такое решение было связано с несогласием португальского специалиста участвовать в Суперлиге, которая была приостановлена спустя несколько дней после создания.