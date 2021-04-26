Байи продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с защитником Эриком Байи. Ивуарийский футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца сезона 2023/2024 с возможностью продления ещё на один год.

В сезоне 2020/2021 Эрик Байи провёл за «Манчестер Юнайтед» пятнадцать матчей в различных соревнованиях. В них защитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

Отметим, что Эрик Байи летом отметит пять лет выступлений за «Манчестер Юнайтед». Летом 2016-го года ивуарийский защитник перебрался в стан «красных дьяволов» из «Вильярреала».