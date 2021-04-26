Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Гари Невилл: «Возможно, Гвардиола является величайшим тренером всех времён»

26 Апреля 2021, 14:36,

Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу Хосепа Гвардиолы. В воскресенье «Манчестер Сити» завоевал очередной трофей на внутренней арене, обыграв «Тоттенхэм» (1:0) в финале Кубка лиги.

«Возможно, «Манчестер Сити» сейчас руководит величайший тренер всех времён. Мы оглянемся назад через 10, 15, 20 лет и посмотрим… Как он проникал в разные страны и доминировал в них, как он влиял на других… Не думаю, что я когда-нибудь видел подобное.

Гвардиола побеждал в трёх разных странах. Они могут выграть третий титул АПЛ за пять лет, это выдающееся достижение. Также у них есть шансы выиграть Лигу чемпионов. Это было бы вишенкой на торте. Не думаю, что Гвардиола уйдёт, не выиграв этот турнир», - сказал Невилл Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Гари Невилл
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