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Робертсон: «Ливерпуль» не учится на своих ошибках»

26 Апреля 2021, 11:55,

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о результате матча против «Ньюкасла» (1:1) в 33-м туре английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы упустили победу на последней минуте.

«Показательный результат. Мы не учимся на своих ошибках. Соперники заслуженно забили гол. Мы могли вообще проиграть, засчитай судья оба мяча «Ньюкасла».

У соперников есть шансы в матчах против «Ливерпуля», они начинают более уверенно действовать в концовке встречи и верят в то, что могут чего-то добиться. Это не похоже на нас», - передает слова Робертсона портал Goal.

После 33-х туров АПЛ мерсисайдцы занимают шестое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
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