Робертсон: «Ливерпуль» не учится на своих ошибках»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о результате матча против «Ньюкасла» (1:1) в 33-м туре английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы упустили победу на последней минуте.

«Показательный результат. Мы не учимся на своих ошибках. Соперники заслуженно забили гол. Мы могли вообще проиграть, засчитай судья оба мяча «Ньюкасла».

У соперников есть шансы в матчах против «Ливерпуля», они начинают более уверенно действовать в концовке встречи и верят в то, что могут чего-то добиться. Это не похоже на нас», - передает слова Робертсона портал Goal.

После 33-х туров АПЛ мерсисайдцы занимают шестое место в турнирной таблице.