Четыре тренера находятся в шорт-листе «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры сразу нескольких тренеров. Согласно данным журналиста Николо Скиры, в шорт-листе английского клуба находятся Юлиан Нагельсманн, Брендан Роджерс, Марселино Тораль и Роберто Мартинес.

Инсайдер утверждает, что Нагельсманн является приоритетным вариантом для «шпор». Заполучить этого тренера «Тоттенхэму» будет непросто, поскольку в его услугах также заинтересована мюнхенская «Бавария».

Напомним, что лондонский клуб объявил об отставке Жозе Моуринью в понедельник, 19-го апреля. И. о. наставника команды был назначен Райан Мэйсон.