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Четыре тренера находятся в шорт-листе «Тоттенхэма»

26 Апреля 2021, 08:42,

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры сразу нескольких тренеров. Согласно данным журналиста Николо Скиры, в шорт-листе английского клуба находятся Юлиан Нагельсманн, Брендан Роджерс, Марселино Тораль и Роберто Мартинес.

Инсайдер утверждает, что Нагельсманн является приоритетным вариантом для «шпор». Заполучить этого тренера «Тоттенхэму» будет непросто, поскольку в его услугах также заинтересована мюнхенская «Бавария».

Напомним, что лондонский клуб объявил об отставке Жозе Моуринью в понедельник, 19-го апреля. И. о. наставника команды был назначен Райан Мэйсон.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Брендан Роджерс, Роберто Мартинес, Юлиан Нагельсманн, Марселино Гарсия Тораль
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
26 Апреля 2021, 10:13

Роджерс, но он сейчас не уйдет из Лестера.

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