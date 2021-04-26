Четыре тренера находятся в шорт-листе «Тоттенхэма»

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26 Апреля 2021, 08:42,
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Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры сразу нескольких тренеров. Согласно данным журналиста Николо Скиры, в шорт-листе английского клуба находятся Юлиан Нагельсманн, Брендан Роджерс, Марселино Тораль и Роберто Мартинес.
Инсайдер утверждает, что Нагельсманн является приоритетным вариантом для «шпор». Заполучить этого тренера «Тоттенхэму» будет непросто, поскольку в его услугах также заинтересована мюнхенская «Бавария».
Напомним, что лондонский клуб объявил об отставке Жозе Моуринью в понедельник, 19-го апреля. И. о. наставника команды был назначен Райан Мэйсон.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Брендан Роджерс, Роберто Мартинес, Юлиан Нагельсманн, Марселино Гарсия Тораль
Роджерс, но он сейчас не уйдет из Лестера.