Гвардиола: «Гарсия – один из моих любимых игроков»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лестно высказался о защитнике Эрике Гарсие.

«Гарсия – один из моих любимых игроков. Я бы хотел иметь пятнадцать Эриков в составе. Гарсия не попадает в заявку только по причине того, что он скорее всего перейдёт в «Барселону», - цитирует Гвардиолу журналист Саймон Байковски в «Твиттере».

Контракт 20-летнего испанца с английским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. СМИ всё чаще и чаще связывают Гарсию с возвращением в «Барселону», воспитанником которой он является.

Стоит отметить, что Эрик выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года.