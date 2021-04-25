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«Бёрнли» отпраздновал самую крупную гостевую победу за 55 лет

25 Апреля 2021, 16:17,

В воскресенье «Бёрнли» порадовал своих фанатов гостевой победой над «Вулверхэмптоном», которая получилась неожиданно крупной – 4:0. Как сообщает Opta, в последний раз «Бёрнли» побеждал так крупно в элитном дивизионе на выезде 55 с половиной лет назад. В ноябре 1965 года «бордовые» на выезде разнесли «Сандерленд» с тем же результатом 4:0. С тех пор на выезде в топ-дивизионе «Бёрнли» так крупно не выигрывал.

Набор трёх очков в гостях у «Вулверхэмптона» позволил «Бёрнли» увеличить отрыв от зоны вылета до девяти очков и почувствовать себя гораздо спокойнее.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бёрнли
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