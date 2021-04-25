​Анри: «Я не знаю свой клуб»

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри высказался по поводу попытки лондонского клуба стать частью Суперлиги.

«Я не узнаю свой клуб. Их присоединение к Суперлиге казалось мне бессмысленным. Боссы «Арсенала» в этой ситуации управляли клубом как компанией, а не как футбольным клубом. Может, речь идёт о непонимании футбольных ценностей, а может, деньги были слишком большим искушением. Как бы там ни было, они допустили ошибку», - рассказал Анри The Telegraph.

Напомним, английские топовые клубы первыми решили выйти из Суперлиги. По слухам, этому поспособствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.