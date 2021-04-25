​Анри: «Я не узнаю свой клуб»

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25 Апреля 2021, 12:32,
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Легенда «Арсенала» Тьерри Анри высказался по поводу попытки лондонского клуба стать частью Суперлиги.
«Я не узнаю свой клуб. Их присоединение к Суперлиге казалось мне бессмысленным. Боссы «Арсенала» в этой ситуации управляли клубом как компанией, а не как футбольным клубом. Может, речь идёт о непонимании футбольных ценностей, а может, деньги были слишком большим искушением. Как бы там ни было, они допустили ошибку», - рассказал Анри The Telegraph.
Напомним, английские топовые клубы первыми решили выйти из Суперлиги. По слухам, этому поспособствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Тьерри Анри
Исправьте заголовок. Два слова связать не можете.
P.S. Анри абсолютно прав, владельцы Арсенала попутали, что владеют не компанией, а футбольным клубом, впрочем, по их трансферной политике и результатам это и так видно...