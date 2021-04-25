​Гвардиола объяснил, почему Стерлинг стал играть меньше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу ситуации вингера команды Рахима Стерлинга.

«Рахим – выдающийся футболист. Он таким был, есть и будет. Причина, по которой он стал играть меньше, чем в предыдущих сезонах, заключается лишь в том, что Фил [Фоден] и Рияд [Марез] находятся в отличной форме. Это единственная причина. Но возможности у Рахима будут, и он должен быть готов показать своё качество и свежесть», - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

В сезоне 2020/2021 Рахим Стерлинг провёл за «Манчестер Сити» сорок два матча во всех турнирах. В них вингер записал на свой счёт тринадцать голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.