​Фернандиньо: «Первые мои деньги в «Шахтёре» жена спрятала в скороварке»

|
25 Апреля 2021, 11:45,
|
|
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо вспомнил, как в 2005 году он переходил в «Шахтёр».
«Предложение «Шахтёра» было для меня возможностью проявить себя. Плюс, конечно, финансовая сторона. А «Атлетико Паранаенсе» выручил за меня деньги, которые потратил на ремонт базы.
В конце моего первого месяца на Украине у меня ещё не было банковского счёта, и клуб выплатил мне деньги наличными. Это был огромный кирпич из денег! Я тогда думал, что 30 долларов – это много, поэтому это было настоящее безумие. Я не знал, что делать с этими деньгами. Показал их жене, после чего она завернула деньги в полотенце и спрятала в скороварке. Сказала: «Тут никто их не найдёт, украинцы не знают, что такое скороварка», - приводятся слова Фернандиньо на The Players Tribune.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Шахтёр Донецк, Фернандиньо