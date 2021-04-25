​«Тоттенхэм» нацелился на Брендана Роджерса

На прошлой неделе «Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью и назначил Райана Мэйсона временным тренером команды. Теперь лондонский клуб ищет постоянного тренера, и главным кандидатом является Брендан Роджерс, ныне работающий с «Лестером». Об этом сообщает The Sun.

«Тоттенхэм» пытался заполучить Роджерса девять лет назад, но тогда тренер выбрал «Ливерпуль» и сказал, что решение далось ему легко. Те слова огорчили руководителей «шпор», однако они давно перевернули эту страницу.

Лондонскому клубу также интересен Юлиан Нагельсманн, но этого тренера хочет подписать «Бавария».