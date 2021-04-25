Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Вернувшийся в АПЛ «Уотфорд» хочет вернуть Янга

25 Апреля 2021, 09:30,

В субботу «Уотфорд» обеспечил себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. Решив задачу с возвращением в элиту, «шершни» теперь начинают думать о том, как усилить состав своей команды. Журналист Николо Скира пишет в Twitter о том, что клуб попытается подписать Эшли Янга, который летом обретёт статус свободного агента по истечению срока контракта с «Интером».

Эшли Янг является воспитанником «Уотфорда». За первую команду он играл с 2003 по 2007 год, прежде чем перейти в «Астон Виллу». Будущим летом Янг отпразднует свой тридцать шестой день рождения.  

В сезоне 2020/2021 Эшли Янг провёл за «Интер» тридцать один матч и оформил три голевых паса.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Уотфорд, Трансферы футбола - лето 2021, Эшли Янг
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