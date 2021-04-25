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​Названа сумма, которую Глейзеры хотят получить за «Манчестер Юнайтед»

25 Апреля 2021, 00:57,

Фанаты «Манчестер Юнайтед» в последнее время активизировались в выражении своего недовольства владельцами клуба. На этой неделе поклонники «красных дьяволов» устроили несколько акций протестов против семьи Глейзеров, управляющей клубом.

Как сообщает на своих страницах Mirror, Глейзеры будут готовы продать клуб только в том случае, если предложение составит 4 миллиарда фунтов (почти 4,6 миллиарда евро).

По мнению Глейзеров, столь высокая цена оправдана за счёт коммерческой привлекательности «Манчестер Юнайтед» - клуб без проблем заключает дорогостоящие спонсорские сделки.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Аврам Глейзер, Джоэл Глейзер
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