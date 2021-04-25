Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Английский футбол бойкотирует соцсети

25 Апреля 2021, 00:50,

Футбольная ассоциация, Премьер-лига, Английская лига и другие структуры английского футбола, в частности женского, будут бойкотировать социальные сети в период с тридцатого апреля по третье мая.

Бойкот будет объявлен в рамках борьбы за искоренение дискриминации в социальных сетях. Как известно, футболисты часто получают оскорбительные сообщения, в том числе расистского характера.

Футбольные организации Англии настоятельно рекомендуют правительству принять законы в рамках обеспечения онлайн-безопасности, передаёт Goal.com.

Добавим, что двадцать пятого апреля в Англии пройдёт финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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