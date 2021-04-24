Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​Фердинанд: «ВАР нужно выбросить на помойку»

24 Апреля 2021, 23:50,

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд выразил своё отношение к системе ВАР.

«ВАР нужно выбросить на помойку. Мы попробовали, и поняли - это ерунда, от которой нужно избавиться. Она замедляет футбол и высасывает из игры эмоции»,  - написал Фердинанд на своей страничке в Twitter. Рио добавил хэштеги «УЕФА», «ФИФА», «Премьер-лига» и «футбол».

Отметим, что система ВАР активно используется в футболе в последние годы, но споры по поводу решений арбитров все равно остаются. Если брать российский футбол, то система ВАР проблему судейства не решила.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рио Фердинанд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола