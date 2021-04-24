​Фердинанд: «ВАР нужно выбросить на помойку»

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд выразил своё отношение к системе ВАР.

«ВАР нужно выбросить на помойку. Мы попробовали, и поняли - это ерунда, от которой нужно избавиться. Она замедляет футбол и высасывает из игры эмоции», - написал Фердинанд на своей страничке в Twitter. Рио добавил хэштеги «УЕФА», «ФИФА», «Премьер-лига» и «футбол».

Отметим, что система ВАР активно используется в футболе в последние годы, но споры по поводу решений арбитров все равно остаются. Если брать российский футбол, то система ВАР проблему судейства не решила.