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​Фернандиньо: «Гвардиола сказал: «В этом клубе либо отдаёшься на 100%, либо сидишь дома»

24 Апреля 2021, 23:44,

«Манчестер Сити» близок к чемпионству, но по ходу сезона у команды был период, когда она откровенно не впечатляла. Хавбек «горожан» Фернандиньо вспомнил о том периоде.

«Это были будто не мы. Это была не та команда, которая дважды выигрывала титул с рекордным количеством очков. Мы делали неуместные передачи, не возвращались назад, не бежали, не выглядели вовлечёнными.

В тот момент Гвардиола поговорил со мной как с капитаном и лидером. Он сказал: «В этом клубе либо отдаёшься на 100%, либо сидишь дома». Он был прав.

Пеп дал понять, что ответственность за соблюдение стандартов лежит на мне. Благо, мы ещё могли изменить ситуацию. В следующем матче мы играли против «Челси» и были хороши. Уже после первого тайма мы вели 3:0», - приводятся слова Фернандиньо на The Players Tribune.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо
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