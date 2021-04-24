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​Владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб за 3,4 млрд евро

24 Апреля 2021, 20:26,

Владеющая «Ливерпулем» компания Fenway Sports Group ответила отказом на предложение о покупке клуба за 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,44 миллиарда евро). Об этом на своих страницах информирует Mirror Sport.

Отмечается, что предложение было сделано ещё до истории со вступлением «Ливерпуля» в Суперлигу, которая быстро завершилась. Владельцы клуба отказались, несмотря на убытки в 120 миллионов фунтов, спровоцированные пандемией.

Предположительно, предложение по покупке «Ливерпуля» исходило из Ближнего Востока.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль
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