​«Уотфорд» возвращается в АПЛ

В субботу вечером «Уотфорд» в родных стенах минимально обыграл «Миллуолл». Всё решил единственный гол с пенальти, автором которого стал Исмаила Сарр. Набрав три очка, «Уотфорд» гарантировал себе место в Премьер-лиге Англии на следующий сезон. «Шершни» уже не опустятся ниже второй строчки в Чемпионшипе.

«Уотфорд» стал обладателем второй прямой путёвки в АПЛ. Первый билет неделю назад завоевал «Норвич». Третья путёвка будет разыграна в плей-офф между командами, которые по итогам регулярного чемпионата займут места с третьего по шестое. На текущий момент в зоне плей-офф находятся «Брентфорд», «Борнмут», «Барнсли» и «Суонси».