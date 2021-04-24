Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Уотфорд» возвращается в АПЛ

24 Апреля 2021, 19:22,

В субботу вечером «Уотфорд» в родных стенах минимально обыграл «Миллуолл». Всё решил единственный гол с пенальти, автором которого стал Исмаила Сарр. Набрав три очка, «Уотфорд» гарантировал себе место в Премьер-лиге Англии на следующий сезон. «Шершни» уже не опустятся ниже второй строчки в Чемпионшипе.

«Уотфорд» стал обладателем второй прямой путёвки в АПЛ. Первый билет неделю назад завоевал «Норвич». Третья путёвка будет разыграна в плей-офф между командами, которые по итогам регулярного чемпионата займут места с третьего по шестое. На текущий момент в зоне плей-офф находятся «Брентфорд», «Борнмут», «Барнсли» и «Суонси».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уотфорд
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