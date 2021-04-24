«Арсенал» нашёл замену Эдегору

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24 Апреля 2021, 12:55,
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Лондонский «Арсенал» возобновил интерес к немецкому полузащитнику Юлиану Брандту, рапортует журналист Кристиан Фальк посредством своего «Твиттера».
По данным источника, «канониры» намерены приобрести 24-летнего футболиста, если не получится договориться с мадридским «Реалом» о выкупе норвежца Мартина Эдегора.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать Брандта за 25 миллионов евро. Его контракт со «шмелями» истекает летом 2024-го года.
В текущем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 28 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Мартин Эдегор, Юлиан Брандт
Надо обоих брать.