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«Арсенал» нашёл замену Эдегору

24 Апреля 2021, 12:55,

Лондонский «Арсенал» возобновил интерес к немецкому полузащитнику Юлиану Брандту, рапортует журналист Кристиан Фальк посредством своего «Твиттера».

По данным источника, «канониры» намерены приобрести 24-летнего футболиста, если не получится договориться с мадридским «Реалом» о выкупе норвежца Мартина Эдегора.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать Брандта за 25 миллионов евро. Его контракт со «шмелями» истекает летом 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 28 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Мартин Эдегор, Юлиан Брандт
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Комментарии (1)
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Zenituwka
24 Апреля 2021, 13:06

Надо обоих брать.

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