«Ливерпуль» согласовал трансфер Конате

Защитник Ибраима Конате, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», близок к переезду в английскую Премьер-лигу. Интерес к 21-летнему французу проявляет «Ливерпуль».

Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к подписанию контракта. За Конате мерсисайдский клуб заплатит порядка 35 миллионов евро, а с игроком будет заключен долгосрочный договор.

Цвета «РБ Лейпцига» Ибраима защищает с 2017-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Конате сыграл 12 поединков, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2023-го года.