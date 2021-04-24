Испанские гранды претендуют на «нового Руни»

18-летний форвард Джо Джелхардт, выступающий за «Лидс», пользуется спросом среди испанских топ-клубов. Об этом информирует Don Balon.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах нападающего, которого в Англии называют «новым Уэйном Руни», проявляют каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

Джелхардт числится в первой команде «Лидса», однако пока не провел за нее ни одной встречи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.

После 32-х туров чемпионата Англии «Лидс» набрал 46 очков и находится на десятой позиции в турнирной таблице.