Абрамович отказался от Суперлиги Европы по указанию Кремля

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24 Апреля 2021, 09:13,
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Стала известна причина отказа владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от участия в Суперлиге Европы, о запуске которой стало известно в понедельник, 19-го апреля.
Согласно информации Suddeutsche Zeitung, бизнесмен принял решение покинуть новый проект после того, как получил письмо из Кремля. В послании было указано, что Суперлига Европы не входит в интересы страны. По этой причине владелец «Челси» отказался от участия в проекте, чтобы не портить отношения с президентом Владимиром Путиным.
Напомним, что большинство клубов-создателей уже вышли из состава Суперлиги Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Роман Абрамович
Большего бреда я еще не читал)))
А в интересах страны оказывается покупка Челси)))
Полный бред , англики настолько пристально следят за Абрамовичем уже столько лет , и если это и было сделано , то лишь по указке самих англичан , то что несет угрозу страны там пресекается очень быстро , а супер лига несла угрозу как развала английского футбола в целом как спорта , так и его финансовой пирамиды , немцы решили просто хайп поймать на этой волне ))
Голландцы завезли свежую травку для журналистов Suddeutsche Zeitung?
Ну да, ну да. Хоккеист Темнейший защищает национальные интересы в частном английском футбольном клубе. Самим не смешно было такое публиковать?Оо
Вуахаха)))
Надо же от Джонсона не отставать и показать и свою якобы значимость))))
Новость так и прёт фейком
Не удивлюсь если это правда
Абрамович отказался от Суперлиги из за протестов лондонских болельщиков Челси.
Тухлая новость. Абрамович уже дал опровержение. Сайт всё больше напоминает информационную помойку
Слава Путину!
Путину слава!