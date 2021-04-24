Абрамович отказался от Суперлиги Европы по указанию Кремля

Стала известна причина отказа владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от участия в Суперлиге Европы, о запуске которой стало известно в понедельник, 19-го апреля.

Согласно информации Suddeutsche Zeitung, бизнесмен принял решение покинуть новый проект после того, как получил письмо из Кремля. В послании было указано, что Суперлига Европы не входит в интересы страны. По этой причине владелец «Челси» отказался от участия в проекте, чтобы не портить отношения с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что большинство клубов-создателей уже вышли из состава Суперлиги Европы.