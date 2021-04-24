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Абрамович отказался от Суперлиги Европы по указанию Кремля

24 Апреля 2021, 09:13,

Стала известна причина отказа владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от участия в Суперлиге Европы, о запуске которой стало известно в понедельник, 19-го апреля.

Согласно информации Suddeutsche Zeitung, бизнесмен принял решение покинуть новый проект после того, как получил письмо из Кремля. В послании было указано, что Суперлига Европы не входит в интересы страны. По этой причине владелец «Челси» отказался от участия в проекте, чтобы не портить отношения с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что большинство клубов-создателей уже вышли из состава Суперлиги Европы.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Роман Абрамович
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Комментарии (10)
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0
Spirit
24 Апреля 2021, 12:05

Большего бреда я еще не читал)))
А в интересах страны оказывается покупка Челси)))

0
ARTUR
24 Апреля 2021, 12:02

Полный бред , англики настолько пристально следят за Абрамовичем уже столько лет , и если это и было сделано , то лишь по указке самих англичан , то что несет угрозу страны там пресекается очень быстро , а супер лига несла угрозу как развала английского футбола в целом как спорта , так и его финансовой пирамиды , немцы решили просто хайп поймать на этой волне ))

1
Манчестерский Иппатий
24 Апреля 2021, 11:47

Голландцы завезли свежую травку для журналистов Suddeutsche Zeitung?

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2
frei
24 Апреля 2021, 11:45

Ну да, ну да. Хоккеист Темнейший защищает национальные интересы в частном английском футбольном клубе. Самим не смешно было такое публиковать?Оо

2
Underdog
24 Апреля 2021, 10:31

Вуахаха)))
Надо же от Джонсона не отставать и показать и свою якобы значимость))))
Новость так и прёт фейком

0
Evgen 86
24 Апреля 2021, 11:11

Не удивлюсь если это правда

1
Антидыня
24 Апреля 2021, 10:07

Абрамович отказался от Суперлиги из за протестов лондонских болельщиков Челси.

2
Антидыня
24 Апреля 2021, 10:00

Тухлая новость. Абрамович уже дал опровержение. Сайт всё больше напоминает информационную помойку

1
Ibray
24 Апреля 2021, 09:53

Слава Путину!
Путину слава!

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