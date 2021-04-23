Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал новый формат Лиги чемпионов.

«Положительные моменты от Суперлиги? То, что ее не удалось запустить. Сейчас я наконец-то могу сосредоточиться на подготовке команды.

Я уже много раз говорил, что нельзя постоянно добавлять матчи и организовывать новые турниры. Хорошо, что Суперлиги не будет, но можно обратить внимание на Лигу чемпионов. Мне не нравится, что в группе десять игр вместо шести, я понятия не имею, когда они будут сыграны. Единственные люди, которых никогда не спрашивают – это футболисты, тренеры и болельщики. Но я считаю, что такой формат Лиги чемпионов просто невозможен, матчей слишком много», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».