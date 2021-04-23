Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Клопп раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

23 Апреля 2021, 18:49,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал новый формат Лиги чемпионов.

«Положительные моменты от Суперлиги? То, что ее не удалось запустить. Сейчас я наконец-то могу сосредоточиться на подготовке команды.

Я уже много раз говорил, что нельзя постоянно добавлять матчи и организовывать новые турниры. Хорошо, что Суперлиги не будет, но можно обратить внимание на Лигу чемпионов. Мне не нравится, что в группе десять игр вместо шести, я понятия не имею, когда они будут сыграны. Единственные люди, которых никогда не спрашивают – это футболисты, тренеры и болельщики. Но я считаю, что такой формат Лиги чемпионов просто невозможен, матчей слишком много», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола